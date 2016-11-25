На головному Майдані Хмельниччини розпочалося віче ветеранів органів внутрішніх справ
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Понад півтисячі пенсіонерів правоохоронних органів зі всієї області сьогодні зібрались у Хмельницькому. На Майдані Незалежності вони організували віче ветеранів правоохоронної системи. Люди вимагають від Президента і уряду країни збільшення пенсій і повернення пільг. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За словами спікерів, держава залишила пенсіонерів “за межею виживання”. Такі категорії, як правоохоронці, військові, медики і журналісти щодня наражаються на небезпеку, і в той же час отримують найнижчі пенсії“, - зазначив кореспонденту УНН організатор віче Дмитро Корнацький.
“Сьогодні до Хмельницького приїхали лише представники з районів і міст області. Якщо нашу резолюцію-звернення до Порошенка і Гройсмана проігнорують, поїдемо до Києва і влаштуємо там акцію протесту. Ми змусимо владу почути голос народу”, - каже учасник акції Микола Петрович.
Незважаючи на дощ і несприятливу погоду, віче триває другу годину.