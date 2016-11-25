На главной площади Хмельницкого началось вече ветеранов органов внутренних дел

По словам спикеров, государство оставило пенсионеров "за гранью выживания". Такие категории, как правоохранители, военные, медики и журналисты ежедневно подвергаются опасности, и в то же время получают самые низкие пенсии ", - отметил корреспонденту УНН организатор вече Дмитрий Корнацкий.

"Сегодня в Хмельницкий приехали только представители районов и городов области. Если нашу резолюцию-обращение к Порошенко и Гройсману проигнорируют, поедем в Киев и устроим там акцию протеста. Мы заставим власть услышать голос народа ", - говорит участник акции Николай Петрович.

Несмотря на дождь и неблагоприятную погоду, вече продолжается два часа.