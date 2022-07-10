На газовому заводі в Оклахомі стався вибух

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Інцидент стався на заводі зрідженого природного газу (СПГ) ONEOK в місті Медфорд. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як зазначається, жителі сусідніх будинків були евакуйовані.

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