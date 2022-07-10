На газовому заводі в Оклахомі стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. В Оклахомі (США) стався вибух на газовому заводі. Правоохоронці евакуювали жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Деталі
Інцидент стався на заводі зрідженого природного газу (СПГ) ONEOK в місті Медфорд. За попередніми даними, постраждалих немає.
Як зазначається, жителі сусідніх будинків були евакуйовані.
Нагадаємо
Чоловік озброєний гвинтівкою та пістолетом вбив чотирьох осіб у лікарні Святого Франциска в Талсі, штат Оклахома (США), а потім застрелився.