На газовом заводе в Оклахоме произошел взрыв

Детали

Инцидент произошел на заводе сжиженного природного газа (СПГ) ONEOK в городе Медфорд. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как отмечается, жители соседних домов были эвакуированы.

Напомним

Мужчина вооруженный винтовкой и пистолетом убил четырех человек в больнице Святого Франциска в Талси, штат Оклахома (США), а затем застрелился.