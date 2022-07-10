На газовом заводе в Оклахоме произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Оклахоме (США) произошел взрыв на газовом заводе. Правоохранители эвакуировали жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Инцидент произошел на заводе сжиженного природного газа (СПГ) ONEOK в городе Медфорд. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как отмечается, жители соседних домов были эвакуированы.
Напомним
Мужчина вооруженный винтовкой и пистолетом убил четырех человек в больнице Святого Франциска в Талси, штат Оклахома (США), а затем застрелился.