На донецькому напрямку поновилися бої на позиції "Шахта Бутівка“

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 444 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 4350 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 13955 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33517 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62725 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76535 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145273 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206821 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193428 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213097 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 9962 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10863 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

02:39 • 4260 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 6342 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10821 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 946 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 13956 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490126 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323981 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126886 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186304 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128887 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163432 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186662 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

На донецькому напрямку поновилися бої на позиції "Шахта Бутівка“

На донецькому напрямку поновилися бої на позиції "Шахта Бутівка“

Київ • УНН

 • 7365 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На донецькому напрямку вперше за довгий час відновилися бойові дії на позиції "Шахта Бутівка". Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Головною “гарячою точкою” на донецькому напрямку залишається авдіївська “промзона”. Також бойовики порушували “режим тиші” на горлівському периметрі (Зайцеве, Майорськ, Новгородське). Протягом доби окупанти неодноразово обстрілювали українські позиції з мінометів. На КПВВ “Майорськ” поранено цивільного. Вперше за довгий час поновилися бойові дії на позиції "Шахта Бутівка", - повідомив О.Мотузяник.

Також він додав, що всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема 9 — з важкого озброєння.

Нагадаємо, за минулу добу, з 26 на 27 жовтня, за минулу добу в зоні проведення АТО загинув один український військовий, троє бійців зазнали поранень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29