На донецькому напрямку поновилися бої на позиції "Шахта Бутівка“
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На донецькому напрямку вперше за довгий час відновилися бойові дії на позиції "Шахта Бутівка". Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Головною “гарячою точкою” на донецькому напрямку залишається авдіївська “промзона”. Також бойовики порушували “режим тиші” на горлівському периметрі (Зайцеве, Майорськ, Новгородське). Протягом доби окупанти неодноразово обстрілювали українські позиції з мінометів. На КПВВ “Майорськ” поранено цивільного. Вперше за довгий час поновилися бойові дії на позиції "Шахта Бутівка", - повідомив О.Мотузяник.
Також він додав, що всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема 9 — з важкого озброєння.
Нагадаємо, за минулу добу, з 26 на 27 жовтня, за минулу добу в зоні проведення АТО загинув один український військовий, троє бійців зазнали поранень.