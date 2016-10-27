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15 марта, 19:03 • 116260 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169901 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140004 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132300 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113934 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106111 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101915 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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На донецком направлении возобновились бои на позиции "Шахта Бутовка"

На донецком направлении возобновились бои на позиции "Шахта Бутовка"

Киев • УНН

 • 7365 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. На донецком направлении впервые за долгое время возобновились боевые действия на позиции "Шахта Бутовка". Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"Главной "горячей точкой" на донецком направлении остается авдеевская "промзона". Также боевики нарушали "режим тишины" на горловском периметре (Зайцево, Майорск, Новгородское). В течение суток оккупанты неоднократно обстреливали украинские позиции из минометов. На КПВВ "Майорск" ранили гражданского. Впервые за долгое время возобновились боевые действия на позиции "Шахта Бутовка", - сообщил А.Мотузянык.

Также он добавил, что всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения.

Напомним, за прошедшие сутки, с 26 на 27 октября, в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, трое бойцов получили ранения.

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