На донецком направлении возобновились бои на позиции "Шахта Бутовка"

"Главной "горячей точкой" на донецком направлении остается авдеевская "промзона". Также боевики нарушали "режим тишины" на горловском периметре (Зайцево, Майорск, Новгородское). В течение суток оккупанты неоднократно обстреливали украинские позиции из минометов. На КПВВ "Майорск" ранили гражданского. Впервые за долгое время возобновились боевые действия на позиции "Шахта Бутовка", - сообщил А.Мотузянык.

Также он добавил, что всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения.

Напомним, за прошедшие сутки, с 26 на 27 октября, в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, трое бойцов получили ранения.