На донецком направлении возобновились бои на позиции "Шахта Бутовка"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На донецком направлении впервые за долгое время возобновились боевые действия на позиции "Шахта Бутовка". Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Главной "горячей точкой" на донецком направлении остается авдеевская "промзона". Также боевики нарушали "режим тишины" на горловском периметре (Зайцево, Майорск, Новгородское). В течение суток оккупанты неоднократно обстреливали украинские позиции из минометов. На КПВВ "Майорск" ранили гражданского. Впервые за долгое время возобновились боевые действия на позиции "Шахта Бутовка", - сообщил А.Мотузянык.
Также он добавил, что всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения.
Напомним, за прошедшие сутки, с 26 на 27 октября, в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, трое бойцов получили ранения.