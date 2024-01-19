На Донеччині з початку тижня вдалось евакуювати 352 людини, у тому числі 52 дитини - голова ОВА

На Донеччині за останній тиждень вдалось евакуювати з населених пунктів біля лінії фронту 352 людини, з них - 52 дитини. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Тільки за останній тиждень 352 людини було евакуйовано, з них - 52 дитини. У Мар’янській, Очеретинській та Вугледарській громадах дітей не залишилось - сказав Філашкін.

Він додав, що евакуація продовжується, а в деяких населених пунктах діє примусова евакуація, а саме: в Красногорівці, Мар’янці та Очеретиному.

"Близько 12 тис. людей знаходяться в Торецькій громаді, 1122 людини знаходяться в Мар’їнській громаді, 1900 людей в Сіверській громаді. Хочу нагадати, що у Донецькій області до початку повномасштабної війни було 1,9 млн людей, а зараз залишилось 500-525 тис. Вздовж лінії фронту ми евакуйовуємо людей", - додав Філашкін.

Нагадаємо

16 січня евакуаційна група поліції "Білі янголи" евакуювала з Авдіївки ще п'ятьох людей, у тому числі поранену бабусю.