Отримала поранення після відмови від евакуації: "білі янголи" вивезли ще 5 людей з Авдіївки
Київ • УНН
Евакуаційна група поліції "Білі янголи" евакуювала з Авдіївки ще п'ятьох людей, у тому числі поранену бабусю. Все більше мешканців звертаються з проханням про евакуацію через погіршення ситуації в місті.
Евакуаційній групі поліції "білі янголи" вдалося вивезти ще 5 людей з Авдіївки. Серед них поранена бабуся, яка напередодні відмовлялася їхати в безпечніше місце. Про це повідомили в національній поліції України, передає УНН.
Деталі
У зв’язку із загостренням ситуації в місті все більше людей звертаються до поліції з проханням евакуювати їх. У першу чергу це ті, хто постраждав унаслідок обстрілів.
Серед евакуйованих - місцевий житель з осколковими пораненнями обличчя й кінцівок, поранена бабуся та літня жителька, яка мешкає за 500 метрів від позицій ворога.
У поліції повідомили, що поранення голови отримала літня жінка, яку правоохоронці вмовляли виїхати напередодні, але вона відмовилась. Після поранення пенсіонерка погодилася евакуюватися.
Також з вулиці, куди росіяни нещодавно скинули фугасну авіабомбу, екіпаж раніше евакуював подружню пару. Поліцейські зазначають, що евакуація спасла цим людям життя.
Нагадаємо
8 січня повідомлялося, що рятувальники надали допомогу 92 мешканцям області під час евакуації з Донеччини. Зокрема, вдалось евакуювати ще п'ятьох цивільних із міста Авдіївка.
“Білі янголи” доставили в Авдіївку їжу для чотирилапих пухнастиків07.01.24, 05:17 • 35581 перегляд