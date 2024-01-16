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Отримала поранення після відмови від евакуації: "білі янголи" вивезли ще 5 людей з Авдіївки

Отримала поранення після відмови від евакуації: "білі янголи" вивезли ще 5 людей з Авдіївки

Київ • УНН

 • 27088 перегляди

Евакуаційна група поліції "Білі янголи" евакуювала з Авдіївки ще п'ятьох людей, у тому числі поранену бабусю. Все більше мешканців звертаються з проханням про евакуацію через погіршення ситуації в місті.

Евакуаційній групі поліції "білі янголи" вдалося вивезти ще 5 людей з Авдіївки. Серед них поранена бабуся, яка напередодні відмовлялася їхати в безпечніше місце. Про це повідомили в національній поліції України, передає УНН.

Деталі

У зв’язку із загостренням ситуації в місті все більше людей звертаються до поліції з проханням евакуювати їх. У першу чергу це ті, хто постраждав унаслідок обстрілів.

Серед евакуйованих - місцевий житель з осколковими пораненнями обличчя й кінцівок, поранена бабуся та літня жителька, яка мешкає за 500 метрів від позицій ворога.

У поліції повідомили, що поранення голови отримала літня жінка, яку правоохоронці вмовляли виїхати напередодні, але вона відмовилась. Після поранення пенсіонерка погодилася евакуюватися.

Також з вулиці, куди росіяни нещодавно скинули фугасну авіабомбу, екіпаж раніше евакуював подружню пару. Поліцейські зазначають, що евакуація спасла цим людям життя.

Нагадаємо

8 січня повідомлялося, що рятувальники надали допомогу 92 мешканцям області під час евакуації з Донеччини. Зокрема, вдалось евакуювати ще п'ятьох цивільних із міста Авдіївка.

“Білі янголи” доставили в Авдіївку їжу для чотирилапих пухнастиків07.01.24, 05:17 • 35581 перегляд

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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