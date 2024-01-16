Получила ранение после отказа от эвакуации: "Белые ангелы" вывезли еще 5 человек из Авдеевки

Эвакуационной группе полиции "Белые ангелы" удалось вывезти еще 5 человек из Авдеевки. Среди них раненая бабушка, которая накануне отказывалась ехать в более безопасное место. Об этом сообщили в национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

В связи с обострением ситуации в городе все больше людей обращаются в полицию с просьбой эвакуировать их. В первую очередь это те, кто пострадал в результате обстрелов.

Среди эвакуированных - местный житель с осколочными ранениями лица и конечностей, раненая бабушка и пожилая жительница, которая живет в 500 метрах от позиций врага.

В полиции сообщили, что ранение головы получила пожилая женщина, которую правоохранители уговаривали уехать накануне, но она отказалась. После ранения пенсионерка согласилась эвакуироваться.

Также с улицы, куда россияне недавно сбросили фугасную авиабомбу, экипаж ранее эвакуировал супружескую пару. Полицейские отмечают, что эвакуация спасла этим людям жизнь.

Напомним,

8 января сообщалось, что спасатели оказали помощь 92 жителям области во время эвакуации из Донецкой области. В частности, удалось эвакуировать еще пятерых гражданских из города Авдеевка.

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