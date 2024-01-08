З Донеччини евакуювали понад 90 людей, п'ятьох цивільних вивезли з Авдіївки

Протягом вихідних рятувальники надали допомогу 92 мешканцям області під час евакуації з Донеччини. Зокрема, вдалось евакуювати ще п'ятьох цивільних із міста Авдіївка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області, передає УНН.

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Силами рятувальників з евакуаційної групи "ФЕНІКС" та поліцейських вдалось вивезти до більш безпечних населених пунктів області 5 мешканців м. Авдіївка - розповіли рятувальники.

Крім того, фахівці Служби порятунку в пунктах збору та посадки до евакуаційного транспорту надали допомогу 87 особам, з яких 20 дітей та 10 маломобільних осіб.

Рятувальники також закликали всіх мешканців Донецької області евакуюватись, аби зберегти своє життя та життя своїх близьких.

Нагадаємо

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, Авдіївка є ключовим осередком ворожих сил на сході, і атаки тривають, однак росіяни не можуть накопичити достатньо техніки.

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