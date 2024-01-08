Из Донецкой области эвакуировали более 90 человек, пятерых гражданских вывезли из Авдеевки

В течение выходных спасатели оказали помощь 92 жителям области во время эвакуации из Донецкой области. В частности, удалось эвакуировать еще пятерых гражданских из города Авдеевка. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Силами спасателей из эвакуационной группы "Феникс" и полицейских удалось вывезти в более безопасные населенные пункты области 5 жителей г. Авдеевка - рассказали спасатели.

Кроме того, специалисты Службы спасения в пунктах сбора и посадки в эвакуационный транспорт оказали помощь 87 лицам, из которых 20 детей и 10 маломобильных лиц.

Спасатели также призвали всех жителей Донецкой области эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких.

Напомним,

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, Авдеевка является ключевым центром вражеских сил на востоке, и атаки продолжаются, однако россияне не могут накопить достаточно техники.

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