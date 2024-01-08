Из Донецкой области эвакуировали более 90 человек, пятерых гражданских вывезли из Авдеевки
Всего в течение выходных спасатели оказали помощь 92 жителям области во время эвакуации из Донецкой области.
Оккупантам не удалось скрыть удар из авиации по уцелевшим многоэтажкам Рубежного из-за свидетелей - ОВА
Российские войска "случайно" бомбили оккупированное Рубежное.
Польский еврокомиссар угрожает заблокировать продление торговых льгот для Украины, выдвигает требования
Польский комиссар ЕС Януш Войцеховский угрожает заблокировать продление торговых привилегий для Украины без его предложений.
Двое оккупантов получили ранения, остальные "контуженные" сбежали: пограничники показали кадры атаки на Харьковщине
Украинские пограничники атаковали скопление врага в Харькове, ранив двоих и заставив остальных бежать. Об операции сообщила Государственная пограничная служба.
На оккупированных территориях Украины гуманитарный кризис: не хватает медиков, лекарств и больниц
Большинство гражданских больниц на временно оккупированных территориях не функционируют, половину из них превратили в госпитали для оккупантов.
По Запорожью россияне били предположительно "Искандер-М" и С-400 - глава ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, попав в объекты инфраструктуры и жилые кварталы, в результате чего 5 человек получили ранения.
Получила контузию из-за атаки рф: в Центре спасения сообщили о состоянии львицы Юны
Состояние львицы Юны, которая получила контузию в результате ракетного обстрела под Киевом, улучшается: теперь она может поднять голову и устойчиво стоять. Координация все еще нарушена, но выздоровление продолжается.
В Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне
Лидеры Швеции призывают граждан готовиться к войне, подчеркивая необходимость укрепления обороны и подчеркивая важность вступления в НАТО.
Дым лесных пожаров и ископаемое топливо отравляют косаток - исследование
ПАУ из нефтегенных источников были обнаружены в южных косатках, обитающих вдоль побережья между штатом Вашингтон и Британской Колумбией.
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
Эксперт считает, что есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме.