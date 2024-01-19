В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 января  •  136202 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  154488 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  152763 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  151837 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  160261 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  155760 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  143639 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА

За прошедшую неделю из населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области было эвакуировано 352 человека, в том числе 52 ребенка.

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В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА

Летом россия может начать новое масштабное наступление в Украине - Financial Times

российские оккупационные войска могут начать полномасштабное наступление на Украину летом 2024 года. Однако успех наступления остается неопределенным.

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Летом россия может начать новое масштабное наступление в Украине - Financial Times

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Доктор юридических наук заявляет об оптимизме, что дело о возможных злоупотреблениях директора юридического департамента НБУ Александра Зимы будет расследоваться эффективно и подозрения получат все причастные к преступлению.

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Деньги на крови: в Одесской области разоблачили экс-директора областной "скорой" на закупке Z-бинтов втридорога

Экс-директор Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александр Михайленко был уличен в закупке Z-лент по завышенным ценам на сумму около 500 тыс. грн.

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Деньги на крови: в Одесской области разоблачили экс-директора областной "скорой" на закупке Z-бинтов втридорога

В Польше произошло ДТП с украинским автобусом, двое украинцев получили травмы - МИД

В Люблинском воеводстве Польши произошла авария с автобусом, который перевозил 26 украинцев. По предварительным выводам, водитель не справился с управлением.

Криминал и ЧП •   •  18806 просмотра
В Польше произошло ДТП с украинским автобусом, двое украинцев получили травмы - МИД

Организаторы махинации с землей Киевской ГЭС пытались захватить 300 га на более 1 млрд гривен - ГБР

Задержаны подозреваемые в мошеннической схеме, направленной на незаконное завладение 300 гектарами земли, принадлежащей Киевской ГЭС, стоимостью более 1 миллиарда гривен, сообщает Государственное бюро расследований.

Криминал и ЧП •   •  20059 просмотра
Организаторы махинации с землей Киевской ГЭС пытались захватить 300 га на более 1 млрд гривен - ГБР

Представитель ООН по правам человека говорит, что израильские солдаты избивали и унижали палестинских заключенных

По словам представителя ООН по правам человека Аджита Сунгаи, израильских солдат обвиняют в избиении и унижении палестинских заключенных, захваченных в секторе Газа. Указывается, что некоторых из них удерживают до 55 дней в неизвестных местах. Сунгай призвал положить конец такому жестокому обращению.

Новости Мира •   •  18638 просмотра
Представитель ООН по правам человека говорит, что израильские солдаты избивали и унижали палестинских заключенных

Результаты неутешительные: Минобороны провело внеплановую проверку продуктовых складов воинских частей

Во время внезапной проверки складов воинских частей на востоке страны было обнаружено, что продукты поставили не вовремя, а их качество не соответствует нормам.

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Результаты неутешительные: Минобороны провело внеплановую проверку продуктовых складов воинских частей

В НАПК подтвердили выводы экспертов КНИИСЭ, что удар по Чернигову в августе прошлого года был нанесен ракетой "Искандер-К"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Украине подтвердило, что российская ракета "Искандер-К", изготовленная не ранее марта 2023 года, была использована во время атаки на Чернигов в августе 2023 года.

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В НАПК подтвердили выводы экспертов КНИИСЭ, что удар по Чернигову в августе прошлого года был нанесен ракетой "Искандер-К"

Избрание меры пресечения: защита бизнесмена Мазепы заявила об отводе судьи

Защита бизнесмена Игоря Мазепы, подозреваемого в организации мошеннической земельной сделки, подала ходатайство об отводе судьи.

Политика •   •  21496 просмотра
Избрание меры пресечения: защита бизнесмена Мазепы заявила об отводе судьи