В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА

В Донецкой области за последнюю неделю удалось эвакуировать из населенных пунктов у линии фронта 352 человека, из них - 52 ребенка. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Только за последнюю неделю 352 человека были эвакуированы, из них - 52 ребенка. В Марьинской, Очеретинской и Угледарской громадах детей не осталось - сказал Филашкин.

Он добавил, что эвакуация продолжается, а в некоторых населенных пунктах действует принудительная эвакуация, а именно: в Красногоровке, Марьинке и Очеретино.

"Около 12 тыс. человек находятся в Торецкой громаде, 1122 человека находятся в Марьинской громаде, 1900 человек в Северской громаде. Хочу напомнить, что в Донецкой области до начала полномасштабной войны было 1,9 млн человек, а сейчас осталось 500-525 тыс. Вдоль линии фронта мы эвакуируем людей", - добавил Филашкин.

Напомним

16 января эвакуационная группа полиции "Белые ангелы" эвакуировала из Авдеевки еще пять человек, в том числе раненую бабушку.