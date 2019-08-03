На Донеччині завершили отримання пакетів виборчої документації ОВО №50
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Уповноважені представники ЦВК завершили отримання пакетів з виборчими документами ДВК виборчих дільниць ОВО № 50, вказаних у постанові Комісії № 1849. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК у Facebook.
Так, у 10 пакетах виборчих документів ДВК виборчих дільниць № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 наявна вся документація. У пакетах виборчих документів ДВК виборчих дільниць № 141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони. У пакеті виборчих документів ДВК виборчої дільниці № 140773 — список виборців.
“Складено відповідний протокол про передачу даної документації, а також акти про відсутність вищезгаданих матеріалів. Наразі починається процес транспортування виборчих документів до Центральної виборчої комісії”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраними ще 31 народного депутата України. Всього визнано обраними 191 нардепа.