На Донеччині затримали "ВАЗ" із контрафактним алкоголем на понад 500 тис. гривень

Повідомляється, що інформацію щодо транспортування підакцизних товарів оперативники Краматорського прикордонного загону отримали завчасно.

"В подальшому, в ході взаємодії з представниками УСБУ в Донецькій та Луганській областях та спецпідрозділом ДФС "Фантом", на одному із автошляхів було зупинено автомобіль марки "ВАЗ". За результатами огляду в салоні автомобіля виявлено 113 тетрапаків з алкогольними напоями під марками відомих брендів", - йдеться у повідомленні.

Також контрафактний алкоголь об’ємом 400 літрів вилучили працівники ДФС.

"Сума оцінки вилученого загалом склала понад півмільйона гривень", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині виявили контрафактний алкоголь і тютюн на півтора мільйона гривень.