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На Донеччині затримали "ВАЗ" із контрафактним алкоголем на понад 500 тис. гривень

На Донеччині затримали "ВАЗ" із контрафактним алкоголем на понад 500 тис. гривень

Київ • УНН

 • 13201 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Біля Мирнограду, що на Донеччині, правоохоронці затримали автомобіль з партією контрафактного алкоголю на понад півмільйона гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Повідомляється, що інформацію щодо транспортування підакцизних товарів оперативники Краматорського прикордонного загону отримали завчасно.

"В подальшому, в ході взаємодії з представниками УСБУ в Донецькій та Луганській областях та спецпідрозділом ДФС "Фантом", на одному із автошляхів було зупинено автомобіль марки "ВАЗ". За результатами огляду в салоні автомобіля виявлено 113 тетрапаків з алкогольними напоями під марками відомих брендів", - йдеться у повідомленні.

Також контрафактний алкоголь об’ємом 400 літрів вилучили працівники ДФС.

"Сума оцінки вилученого загалом склала понад півмільйона гривень", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині виявили контрафактний алкоголь і тютюн на півтора мільйона гривень.

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