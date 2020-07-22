В Донецкой области задержали "ВАЗ" с контрафактным алкоголем на более чем 500 тыс. гривен

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 44724 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102764 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107697 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135199 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111198 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132304 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102235 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104463 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Донецкой области задержали "ВАЗ" с контрафактным алкоголем на более чем 500 тыс. гривен

В Донецкой области задержали "ВАЗ" с контрафактным алкоголем на более чем 500 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 13201 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Возле Мирнограда, что в Донецкой области, правоохранители задержали автомобиль с партией контрафактного алкоголя на более полумиллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что информацию по транспортировке подакцизных товаров оперативники Краматорского пограничного отряда получили заранее.

"В дальнейшем, в ходе взаимодействия с представителями УСБУ в Донецкой и Луганской областях и спецподразделением ГФС "Фантом", на одной из автодорог был остановлен автомобиль марки "ВАЗ". По результатам осмотра в салоне автомобиля обнаружено 113 тетрапаков с алкогольными напитками под марками известных брендов", - говорится в сообщении.

Также контрафактный алкоголь объемом 400 литров изъяли работники ГФС.

"Сумма оценки изъятого в целом составила более полумиллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Донецкой области обнаружен контрафактный алкоголь и табак на полтора миллиона гривен.

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