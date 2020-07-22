В Донецкой области задержали "ВАЗ" с контрафактным алкоголем на более чем 500 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Возле Мирнограда, что в Донецкой области, правоохранители задержали автомобиль с партией контрафактного алкоголя на более полумиллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сообщается, что информацию по транспортировке подакцизных товаров оперативники Краматорского пограничного отряда получили заранее.
"В дальнейшем, в ходе взаимодействия с представителями УСБУ в Донецкой и Луганской областях и спецподразделением ГФС "Фантом", на одной из автодорог был остановлен автомобиль марки "ВАЗ". По результатам осмотра в салоне автомобиля обнаружено 113 тетрапаков с алкогольными напитками под марками известных брендов", - говорится в сообщении.
Также контрафактный алкоголь объемом 400 литров изъяли работники ГФС.
"Сумма оценки изъятого в целом составила более полумиллиона гривен", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Донецкой области обнаружен контрафактный алкоголь и табак на полтора миллиона гривен.