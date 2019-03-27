На Донеччині сталася пожежа у вентиляції шахти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У середу зранку на Донеччині, поблизу села Удачне Покровського району, у вентиляції шахти "Покровська" виникла пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
“27 березня близько 4 год. 50 хв. поблизу с. Удачне Покровського району на території шахти „Покровська“ ПрАТ Шахтоуправління „Покровське“ у вентиляційному штреку № 11 на горизонті 815 м на ділянці № 5 виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні прес-центру ДСНС.
Жертв та постраждалих немає. Рятувальники повідомили, що “на ділянці перебувало 29 чоловік, які виведені на поверхню”.
На аварійній ділянці роботи призупинені, шахта працює в штатному режимі.
Додається, що до гасіння пожежі було залучено 4 відділення ДВГРЗ Міненерговугілля.
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Як повідомляв УНН, на шахті “Ювілейна” ПАТ “Суха Балка” у Кривому Розі загинули двоє гірників.