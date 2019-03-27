В Донецкой области произошел пожар в вентиляции шахты

“27 марта около 4 ч. 50 мин. вблизи с. Удачное Покровского района на территории шахты „Покровская“ ЧАО Шахтоуправление „Покровское“ в вентиляционном штреке № 11 на горизонте 815 м на участке № 5 возник пожар”, — говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Спасатели сообщили, что “на участке находилось 29 человек, которые выведены на поверхность”.

На аварийном участке работы приостановлены, шахта работает в штатном режиме.

Добавляется, что к тушению пожара были привлечены 4 отделения ГВГСО Минэнергоугля.

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Как сообщал УНН, на шахте “Юбилейная” ОАО “Сухая Балка” в Кривом Роге погибли двое горняков.