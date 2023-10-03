На Донеччині окупантами поранили 4 жителів: прокуратура розпочала провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення окупантами 4 людей в Авдіївці та Іллінівці на Донеччині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За даними слідства, зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл м. Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець 63 років, який на момент атаки перебував на подвір’ї. Чоловік дістав мінно-вибухову травму, осколкове поранення й перелам ноги.
Окупанти також завдали удару по с. Іллінівці Краматорського району. Постраждали дві жінки 29 й 47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми та забої. Під час обстрілу потерпілі перебували на вулиці.
Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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