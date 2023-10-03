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В Донецкой области оккупантами ранили 4 жителей: прокуратура начала производство

В Донецкой области оккупантами ранили 4 жителей: прокуратура начала производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Прокуратура начала расследование по факту ранения оккупантами 4 человек в Авдеевке и Ильиновке Донецкой области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, утром 3 октября 2023 года российская армия осуществила танковый обстрел г. Авдеевки. Авдеевки. Снаряд попал в частный дом, в результате чего получил ранения местный житель 63 лет, который на момент атаки находился во дворе. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги.

Оккупанты также нанесли удар по с. Ильиновка Краматорского района. Пострадали две женщины 29 и 47 лет и 43-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и ушибы. Во время обстрела пострадавшие находились на улице.

Кроме того, повреждены огнем и изуродованы взрывной волной частные домовладения, многоэтажные жилые дома, хозяйственное здание, торговый объект, легковые автомобили, грузовой автомобиль и автобусы.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне обстреляли из танков и «Градов» Авдеевку, в Кураховской громаде за сутки повредили более 20 домов

 

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