В Донецкой области оккупантами ранили 4 жителей: прокуратура начала производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Прокуратура начала расследование по факту ранения оккупантами 4 человек в Авдеевке и Ильиновке Донецкой области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, утром 3 октября 2023 года российская армия осуществила танковый обстрел г. Авдеевки. Авдеевки. Снаряд попал в частный дом, в результате чего получил ранения местный житель 63 лет, который на момент атаки находился во дворе. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги.
Оккупанты также нанесли удар по с. Ильиновка Краматорского района. Пострадали две женщины 29 и 47 лет и 43-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и ушибы. Во время обстрела пострадавшие находились на улице.
Кроме того, повреждены огнем и изуродованы взрывной волной частные домовладения, многоэтажные жилые дома, хозяйственное здание, торговый объект, легковые автомобили, грузовой автомобиль и автобусы.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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