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На Донеччині на подвір'ї будинку стався вибух

На Донеччині на подвір'ї будинку стався вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Невідомий кинув вибуховий предмет на подвір'я приватного будинку у Селидовому на Донеччині, попередньо, вибухнула граната. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.

"У суботу, 4 січня, о 21:12 до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї будинку вибухнув невідомий пристрій. Правоохоронці задокументували, що в результаті вибуху було пошкоджено віконне скло та металевий паркан. У момент події вдома перебував 42-річний чоловік зі своїм 8-річним сином. Постраждалих немає", - вказали у поліції.

Встановлено, що вибуховий предмет на подвір’я кинув невідомий.

Під час огляду місця події поліцейські виявили на городі залишки від гранати Ф-1 та ще одну гранату, що не вибухнула.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Поліція встановлює особу зловмисника.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік взяв у заручниці літню жінку та вимагав гроші.

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