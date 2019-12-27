На Донеччині чоловік взяв у заручниці літню жінку та вимагав гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Донеччині чоловік увірвався до будинку з ножем, взяв жінку в заручники та вимагав гроші. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Розбійний напад трапився сьогодні у місті Курахове Мар’їнського району. Зловмисник вибрав у жертви тих, хто не зможе надати йому опору. Проник у будинок до стареньких, схопив жінку та, погрожуючи розправою, намагався забрати усі заощадження", - сказано у повідомленні.
Так, 71-річному господарю вдалося вибігти на вулицю та покликати на допомогу поліцейських. На місце було спрямовано групу реагування поліції, яка патрулювала в цьому районі.
Поліцейські за декілька хвилин звільнили жінку та затримали нападника. Ним виявився 51-річний чоловік, який тиждень тому звільнився з колонії у місті Селидове, де відбував покарання за аналогічні злочини.
Наразі життю та здоров’ю подружжя нічого не загрожує. На місці події працює слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Нагадаємо, київський районний суд Харкова арештував на два місяці харків’янина, який 24 грудня взяв у заручники перехожу та поранив поліцейського.