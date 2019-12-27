В Донецкой области мужчина взял в заложницы пожилую женщину и требовал деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Донецкой области мужчина ворвался в дом с ножом, взял женщину в заложники и потребовал деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Разбойное нападение случилось сегодня в городе Курахово Марьинского района. Злоумышленник выбрал в жертвы тех, кто не сможет предоставить ему сопротивления. Проник в дом к старикам, схватил женщину и, угрожая расправой, пытался забрать все сбережения", - говорится в сообщении.
Так, 71-летнему хозяину удалось выбежать на улицу и позвать на помощь полицейских. На место была направлена группа реагирования полиции, которая патрулировала в этом районе.
Полицейские за несколько минут освободили женщину и задержали нападавшего. Им оказался 51-летний мужчина, который неделю назад освободился из колонии в городе Селидово, где отбывал наказание за аналогичные преступления.
Сейчас жизни и здоровью супругов ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Напомним, киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца харьковчанина, который 24 декабря взял в заложники прохожую и ранил полицейского.