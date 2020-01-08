На Донеччині ліквідували наркоканал зі збуту метадону

КИЇВ. 8 січня. УНН. На Донеччині правоохоронці затримали чотирьох членів злочинної групи, які займалися виготовленням та збуту метадону в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.