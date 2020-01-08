На Донеччині ліквідували наркоканал зі збуту метадону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Донеччині правоохоронці затримали чотирьох членів злочинної групи, які займалися виготовленням та збуту метадону в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
Так, у наркоділків провели оперативні закупівлі на суму понад 300 тисяч гривень.
"Встановлено, що представники етнічної групи за попередньою змовою створили в місті Запоріжжі нарколабораторію, де виготовляли великі партії наркотичної речовини. "Товар" упродовж тривалого часу збували на території Запорізької і Донецької областей", - сказано у повідомленні.
Співробітники правоохоронних відомств провели спецоперацію, в результаті якої четверо наркоділків були затримані при спробі реалізації метадону. Фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Під час обшуків вдома у затриманих та інших осіб, причетних до наркобізнесу, вилучено велику партію метадону, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чернетки, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників.
Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут наркотиків, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах).
Членам угрупування загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці викрили канал постачання наркотиків до однієї з військових частин.