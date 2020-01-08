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На Донеччині ліквідували наркоканал зі збуту метадону

На Донеччині ліквідували наркоканал зі збуту метадону

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На Донеччині правоохоронці затримали чотирьох членів злочинної групи, які займалися виготовленням та збуту метадону в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

Так, у наркоділків провели оперативні закупівлі на суму понад 300 тисяч гривень.

"Встановлено, що представники етнічної групи за попередньою змовою створили в місті Запоріжжі нарколабораторію, де виготовляли великі партії наркотичної речовини. "Товар" упродовж тривалого часу збували на території Запорізької і Донецької областей", - сказано у повідомленні.

Співробітники правоохоронних відомств провели спецоперацію, в результаті якої четверо наркоділків були затримані при спробі реалізації метадону. Фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Під час обшуків вдома у затриманих та інших осіб, причетних до наркобізнесу, вилучено велику партію метадону, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чернетки, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут наркотиків, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах).

Членам угрупування загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці викрили канал постачання наркотиків до однієї з військових частин.

Українські Національні Новини

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