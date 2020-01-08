В Донецкой области ликвидировали наркоканал с продажи метадона
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Донецкой области правоохранители задержали четырех членов преступной группы, которые занимались изготовлением и сбытом метадона в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Так, в наркодельцов провели оперативные закупки на сумму более 300 тысяч гривен.
"Установлено, что представители этнической группы по предварительному сговору создали в городе Запорожье нарколабораторию, где изготовляли большие партии наркотического вещества. "Товар" на протяжении длительного времени сбывали на территории Запорожской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных ведомств провели спецоперацию, в результате которой четверо наркодельцов были задержаны при попытке реализации метадона. Фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Во время обысков дома у задержанных и других лиц, причастных к наркобизнесу, изъята крупная партия метадона, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновики, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.
Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт наркотиков, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах).
Членам группировки грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили канал поставки наркотиков в одной из воинских частей.