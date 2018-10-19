На Донеччині хлопчик знайшов ракету і приніс додому показати батьку

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Дружківці Донецької області 14-річний хлопець під час прогулянки знайшов сигнальну ракета і приніс її додому, щоб показати своєму батьку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Краматорського відділу поліції.

"Вчора вдень до чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця с. Олексієво-Дружківка про те, що його неповнолітній син приніс до дому невідомий предмет, схожий на вибуховий пристрій", – йдеться в повідомленні.

Так, цього дня 14-річний хлопець разом зі своїми друзями, гуляючи околицями міста, знайшли в землі невідомий предмет. Не зважаючи на небезпеку, підліток вирішив забрати його з собою, щоб вдома показати своєму батьку.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. Під час огляду предмету виявилось, що це сигнальна ракета. Вибухонебезпечний пристрій вилучено для подальшого знищення", – розповіли в поліції.

Нагадаємо, у лісосмузі у Донецькій області місцевий житель знайшов металевий тубус із боєприпасами.

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