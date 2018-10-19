На Донеччині хлопчик знайшов ракету і приніс додому показати батьку

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Дружківці Донецької області 14-річний хлопець під час прогулянки знайшов сигнальну ракета і приніс її додому, щоб показати своєму батьку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Краматорського відділу поліції.