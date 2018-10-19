В Донецкой области мальчик нашел ракету и принес домой показать отцу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Дружковке Донецкой области 14-летний парень во время прогулки нашел сигнальную ракета и принес ее домой, чтобы показать своему отцу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Краматорского отдела полиции.
"Вчера днем в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от местного жителя с. Алексеево-Дружковка о том, что его несовершеннолетний сын принес домой неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство", – говорится в сообщении.
Так, в этот день 14-летний парень вместе со своими друзьями, гуляя по окрестностям города, нашли в земле неизвестный предмет. Несмотря на опасность, подросток решил забрать его с собой, чтобы дома показать своему отцу.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Во время осмотра предмета оказалось, что это сигнальная ракета. Взрывоопасное устройство изъято для дальнейшего уничтожения", – рассказали в полиции.
Напомним, в лесополосе в Донецкой области местный житель нашел металлический тубус с боеприпасами.