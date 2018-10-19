В Донецкой области мальчик нашел ракету и принес домой показать отцу

"Вчера днем ​​в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от местного жителя с. Алексеево-Дружковка о том, что его несовершеннолетний сын принес домой неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство", – говорится в сообщении.

Так, в этот день 14-летний парень вместе со своими друзьями, гуляя по окрестностям города, нашли в земле неизвестный предмет. Несмотря на опасность, подросток решил забрать его с собой, чтобы дома показать своему отцу.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Во время осмотра предмета оказалось, что это сигнальная ракета. Взрывоопасное устройство изъято для дальнейшего уничтожения", – рассказали в полиции.

Напомним, в лесополосе в Донецкой области местный житель нашел металлический тубус с боеприпасами.



