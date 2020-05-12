На Донеччині чоловік вдарив ножем у серце власну матір

“... суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у вчиненні замаху на умисне вбивство власної матері”, — сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 квітня під час сумісного розпивання алкогольних напоїв між 27-річним чоловіком та його 46-річною матір’ю виникла сварка через те, що колись жінка віддала його в інтернат. Розлютившись на матір, син почав змушувати її розділити майно на його користь, після чого схопив ніж та вдарив ним матір у грудну клітину.

З тяжким пораненням серця потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Харківщині 37-річний чоловік під час сварки зарізав власну 58-річну матір.