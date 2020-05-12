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В Донецкой области мужчина ударил ножом в сердце собственную мать

Киев • УНН

 • 16252 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Донецкой области отправили в СИЗО 27-летнего мужчину, который во время ссоры ударил свою 46-летнюю мать ножом в сердце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области мужчина ударил ножом в сердце собственную мать

“... суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в совершении покушения на умышленное убийство собственной матери”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 24 апреля во время совместного распития алкогольных напитков между 27-летним мужчиной и его 46-летней матерью возникла ссора из-за того, что когда-то женщина отдала его в интернат. Разозлившись на мать, сын начал заставлять ее разделить имущество в его пользу, после чего схватил нож и ударил им мать в грудную клетку.

С тяжелым ранением сердца потерпевшую госпитализировали в лечебное учреждение.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области 37-летний мужчина во время ссоры зарезал собственную 58-летнюю мать.

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