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На Донеччині чоловік монтировкою забив подружжя

На Донеччині чоловік монтировкою забив подружжя

Київ • УНН

 • 25603 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У селі Калинове Донецької області скоєне жахливе вбивство - чоловік монтировкою забив до смерті подружжя. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Тіла чоловіка (1970 року народження) та жінки (1977 року народження) виявили у будинку, в якому вони мешкали. В обох наявні ознаки насильницької смерті: забійні рани голови та тіла.

Встановлено, що напередодні ввечері до них завітав знайомий, який був у стані алкогольного сп’яніння. З невстановлених поки причин чоловік накинувся на подружжя з монтировкою та вбив їх. Після цього втік з місця скоєння злочину.

Наразі підозрюваного затримано. Поліція проводить розслідування та встановлює мотиви скоєння злочину.

Нагадаємо, на Херсонщині фермеру підкинули гранату.

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