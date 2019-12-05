В Донецкой области мужчина монтировкой забил супругов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В селе Калиново Донецкой области совершено ужасное убийство - мужчина монтировкой забил до смерти супругов. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тела мужчины (1970 года рождения) и женщины (1977 года рождения) обнаружили в доме, в котором они жили. У обоих имеются признаки насильственной смерти: раны головы и тела.
Установлено, что вечером к ним пришел знакомый, который был в состоянии алкогольного опьянения. По неустановленным пока причинам мужчина набросился на супругов с монтировкой и убил их. После этого скрылся с места преступления.
Подозреваемый задержан. Полиция проводит расследование и устанавливает мотивы совершения преступления.
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