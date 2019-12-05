В Донецкой области мужчина монтировкой забил супругов

Тела мужчины (1970 года рождения) и женщины (1977 года рождения) обнаружили в доме, в котором они жили. У обоих имеются признаки насильственной смерти: раны головы и тела.

Установлено, что вечером к ним пришел знакомый, который был в состоянии алкогольного опьянения. По неустановленным пока причинам мужчина набросился на супругов с монтировкой и убил их. После этого скрылся с места преступления.

Подозреваемый задержан. Полиция проводит расследование и устанавливает мотивы совершения преступления.

Напомним, в Херсонской области фермеру подбросили гранату.