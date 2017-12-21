На Донбасі збільшується кількість небойових втрат у лавах бойовиків – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Серед особового складу бойовиків збільшується кількість невмотивованої агресії, що призводить до збільшення кількості небойових втрат. Про це на брифінгу, з посиланням на дані розвідки, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Серед особового складу противника збільшується кількість невмотивованої агресії, що призводить до збільшення кількості не бойових втрат у лавах противника.
Зокрема, під час несення служби у варті найманець так званого 1 армійського корпусу здійснив декілька автоматних черг по бойовикам свого ж підрозділу. Інший бойовик так званого 2 армійського корпусу, перебуваючи на передовій позиції, відкрив вогонь з автоматичної зброї по своїх поплічниках. І також в населеному пункті Зайцеве російським найманцем скоєно вбивство співробітника так званого Міністерства державної безпеки ДНР", - повідомив Мотузяник.
Як повідомляв УНН, на Донбасі зростає кількість військових злочинів, скоєних бойовиками.