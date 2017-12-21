На Донбассе увеличивается количество небоевых потерь в рядах боевиков - разведка

"Среди личного состава противника увеличивается количество немотивированной агрессии, что приводит к увеличению количества небоевых потерь в рядах противника.

В частности, во время несения службы в карауле наемник так называемого 1 армейского корпуса совершил несколько автоматных очередей по боевикам своего же подразделения. Другой боевик так называемого 2 армейского корпуса, находясь на передовой позиции, открыл огонь из автоматического оружия по своим приспешникам. И также в населенном пункте Зайцево российским наемником совершено убийство сотрудника так называемого Министерства государственной безопасности ДНР", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНН, на Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками.