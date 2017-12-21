На Донбассе увеличивается количество небоевых потерь в рядах боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Среди личного состава боевиков увеличивается количество немотивированной агрессии, приводит к увеличению количества небоевых потерь. Об этом на брифинге, со ссылкой на данные разведки, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Среди личного состава противника увеличивается количество немотивированной агрессии, что приводит к увеличению количества небоевых потерь в рядах противника.
В частности, во время несения службы в карауле наемник так называемого 1 армейского корпуса совершил несколько автоматных очередей по боевикам своего же подразделения. Другой боевик так называемого 2 армейского корпуса, находясь на передовой позиции, открыл огонь из автоматического оружия по своим приспешникам. И также в населенном пункте Зайцево российским наемником совершено убийство сотрудника так называемого Министерства государственной безопасности ДНР", - сообщил Мотузяник.
Как сообщал УНН, на Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками.