На Донбасі за 21 день не загинув жодний український військовий – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На Донбасі вже три тижні не фіксували загибелі українських військових внаслідок дій ворога. Про це заявив на брифінгу в четвер міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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"Що важливо я хотів би зазначити. Станом на сьогодні ми фіксуємо значне зменшення кількості бойових втрат. У нас вже три тижні, 21 день, не загинуло жодного нашого воїна внаслідок дій ворога. Маю надію, що ця тенденція збережеться. Це неідеальний, але режим припинення вогню, який починає працювати", - сказав міністр.
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З його слів, ситуація в зоні ООС контрольована, інтенсивність провокацій з боку російських підрозділів останнім часом невисока, вона зменшується.
Резніков повідомив водночас, що цього тижня один раз було обстріляно Світлодарськ, поранення дістав мирний житель.
"А вчора, нажаль, ми зафіксували скидання гранати з безпілотного літального апарату на пункті пропуску "Гнутово", - додав він.
Додамо
Станом на ранок 3 лютого на території проведення ООС з боку збройних формувань агресора було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, зокрема із забороненої зброї.