На Донбасі виявили 25 російських протипіхотних мін - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Неподалік Водяного, що на Донеччині, військові інженери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням прес-центр операції Об’єднаних сил, передає УНН.
Зазначається, що ця знахідка була виявлена під час проведення інженерної розвідки місця, де декілька днів тому на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.
“Протипіхотні міни типу ПМН, відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань, ще у 1999 році знищені, та не використовуються Збройними Силами України. Тому ця знахідка є ще одним доказом присутності російської зброї на території України. Цей факт задокументований і буде використаний, як доказ російської агресії проти України”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що перевірка місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів триває.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала чоловіка, який планував підірвати вантажний поїзд на Харківщині.