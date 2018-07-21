На Донбассе обнаружили 25 российских противопехотных мин - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Неподалеку Водяного, что в Донецкой области, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.
Отмечается, что эта находка была обнаружена при проведении инженерной разведки места, где несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.
"Противопехотные мины типа ПМН, согласно взятым Украиной международным обязательствам, еще в 1999 году уничтожены, и не используются Вооруженными Силами Украины. Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины. Этот факт задокументирован и будет использован как доказательство российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается.
Как сообщал УНН, СБУ задержала мужчину, который планировал взорвать грузовой поезд в Харьковской области.