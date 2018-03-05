На Донбасі в чергах на КПВВ зібралось 390 автомобілів
Київ • УНН
Київ. 5 березня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/60; “Мар’їнка” — 40/40; “Новотроїцьке” — 40/60; “Гнутове” — 30/80. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, передає УНН.
Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 20,5 тисячі осіб та 3 тисячі транспортних засобів. Так, ситуація з з перетином лінії розмежування 4 березня, була такою: “Майорське” — 5350 осіб та 755 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4865 осіб та 1070 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3595 осіб та 735 транспортних засобів; “Гнутове” — 1755 осіб та 495 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4955 осіб.
Нагадаємо, прикордонники Краматорського загону виявили майже 300 кг свинцю в автомобілі українця, який їхав з тимчасово окупованої Горлівки.