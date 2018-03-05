На Донбассе в очередях на КПВВ собралось 390 автомобилей
Киев • УНН
Киев. 5 марта. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/60; "Марьинка" - 40/40; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 30/80. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 20,5 тысячи человек и 3000 транспортных средств. так, ситуация с с пересечением линии разграничения 4 марта, была такой: "Майорское" - 5350 человек и 755 транспортных средств; "Марьинка" - 4865 человек и 1070 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3595 человек и 735 транспортных средств; "Гнутово" - 1755 человек и 495 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4955 человек.
Напомним, пограничники Краматорского отряда обнаружили почти 300 кг свинца в автомобиле Украинский, который ехал с временно оккупированной Горловки.