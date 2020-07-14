На Донбасі російські офіцери розкрадають майно у власних військових частинах - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. На Донбасі командири з’єднань і частин російсько-окупаційних військ намагаються приховати від комплексної комісії реальний стан справ. Проте, комісія виявила значну кількість випадків розкрадання російськими кадровими офіцерами військового майна, пально-мастильних матеріалів та коштів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ з 6 липня цього року працює комплексна комісія, до складу якої залучені офіцери міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ", - сказав Гуцуляк.
За даними розвідки, перевіряються питання укомплектованості підрозділів особовим складом, бойової та мобілізаційної підготовки, тилового і технічного забезпечення. Особлива увага приділяється цільовому використанню матеріальних засобів і фінансування.
"Водночас командири з’єднань і частин російсько-окупаційних військ намагаються приховати від комісії реальний стан справ. Разом з тим, комісією вже виявлена значна кількість випадків розкрадання російськими кадровими офіцерами військового майна, пально-мастильних матеріалів та коштів, виділених на грошове забезпечення особового складу підпорядкованих підрозділів", - розповів Гуцуляк.
Нагадаємо, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.