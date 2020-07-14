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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 111110 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102189 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104461 просмотра

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На Донбассе российские офицеры разворовывают имущество в собственных воинских частях - разведка

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КИЕВ. 14 июля. УНН. На Донбассе командиры соединений и частей российско-оккупационных войск пытаются скрыть от комплексной комиссии реальное положение дел. Однако, комиссия обнаружила значительное количество случаев хищения российскими кадровыми офицерами военного имущества, горюче-смазочных материалов и средств. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск с 6 июля этого года работает комплексная комиссия, в состав которой привлечены офицеры министерства обороны, генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ", - сказал Гуцуляк.

По данным разведки, проверяются вопросы укомплектованности подразделений личным составом, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения. Особое внимание уделяется целевому использованию материальных средств и финансирования.

"Вместе с тем командиры соединений и частей российско-оккупационных войск пытаются скрыть от комиссии реальное положение дел. Вместе с тем, комиссией уже обнаружено значительное количество случаев хищения российскими кадровыми офицерами военного имущества, горюче-смазочных материалов и средств, выделенных на денежное обеспечение личного состава подчиненных подразделений", - рассказал Гуцуляк.

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел.

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