На Донбасі через ворожий обстріл вбито мирного жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата:
"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - написав Кириленко у Facebook.
Деталі
На місце виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин.
Також Кириленко оприлюднив фото з місця обстрілу.
Доповнення
10 серпня бойовики на Донбасі 16 разів порушили "режим тиші", троє військових були поранені. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїни – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.