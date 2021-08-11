На Донбасі через ворожий обстріл вбито мирного жителя

Цитата:

"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - написав Кириленко у Facebook.

Деталі

На місце виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин.

Також Кириленко оприлюднив фото з місця обстрілу.

Доповнення

10 серпня бойовики на Донбасі 16 разів порушили "режим тиші", троє військових були поранені. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїни – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.