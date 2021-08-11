ООС: бойовики 16 разів порушили "режим тиші", троє військових поранені

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Деталі

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти тричі обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи артилерійські системи калібру 122-мм, міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.

Також з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру російські найманці здійснювали обстріл населеного пункту Водяне, зруйнувавши приватні домоволодіння. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У напрямку Невельского ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Нью-Йорка ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру.

У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку селища Піски ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

Поблизу Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.

В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. “Два інших воїна — перебувають у медичному закладі, їхній стан — задовільний”, — додали у повідомленні.

Реакція української сторони

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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