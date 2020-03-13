На Донбасі бойовики проводять двосторонні навчання з танками та артилерією – розвідка

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КИЇВ. 13 березня. УНН. На облаштованих у Донецькій та Луганській областях полігонах бойовики продовжують двосторонні командно-штабні навчання бригад з практичним відпрацюванням підрозділами дій на місцевості із залученням танків та артилерії. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

"…протягом поточного тижня на облаштованих на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях полігонах тривають двосторонні командно-штабні навчання бригад (полків) з практичним відпрацюванням підрозділами дій на місцевості із залученням танків та артилерії", - сказав Праута.

За даними розвідки, особливу увагу бойовики приділяють розробці штабних документів, відпрацюванню тактичних нормативів з висування підрозділів у райони розгортання, веденню розвідки та маскуванню озброєння і техніки.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, в окупованій бойовиками Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусу.

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