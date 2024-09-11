На Дніпропетровщині вночі знищено 6 "шахедів"
Київ • УНН
Вночі на Дніпропетровщині збито 6 безпілотників "Шахед", запущених ворогом. Голова ОВА Сергій Лисак подякував захисникам неба за успішну протиповітряну оборону та збережені життя.
У Дніпропетровській області вночі збито 6 ворожих безпілотників "Shahed", повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
На Дніпропетровщині цієї ночі знищено 6 безпілотників. Це були "шахеди", які ворог скерував на регіон. Дякую вартовим неба за влучну роботу! І, звісно, – збережені життя
Над Україною вночі збили 20 з 25 "шахедів", 5 втрачено, ворог атакував ракетами11.09.24, 08:29 • 15657 переглядiв