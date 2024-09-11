На Днепропетровщине ночью уничтожено 6 «шахедов»
Киев • УНН
Ночью на Днепропетровщине сбито 6 беспилотников «Шахед», запущенных врагом. Председатель ОВА Сергей Лысак поблагодарил защитников неба за успешную противовоздушную оборону и сохраненные жизни.
В Днепропетровской области ночью сбито 6 вражеских беспилотников «Shahed», сообщил в среду председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
На Днепропетровщине этой ночью уничтожено 6 беспилотников. Это были «шахеды», которые враг направил на регион. Спасибо стражам неба за точную работу! И, конечно, - сохраненные жизни
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