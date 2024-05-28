На Дніпропетровщині та Запоріжжі знищили два "шахеди"
Київ • УНН
Підрозділи повітряного командування "Схід" знищили ще два ворожі БПЛА типу "Шахед-136/131" у Синельниківському районі Дніпропетровської області та Запорізькій області.
Ще два ворожі ударні дрони типу Shahed знищили на ранок у Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомили у повітряному командуванні "Схід" у вівторок, пише УНН.
Станом на 8.00 підрозділами повітряного командування "Схід" знищено ще два БпЛА противника типу "Shahed-136/131": в Синельниківському районі Дніпропетровщини та в Запорізькій області
Як повідомляється, уночі також було знищено 3 ворожих БпЛА: "SuperCam" в Харківській області, "Shahed-136/131" в Запорізькій області, ще один дрон-камікадзе оборонці неба збили в Новомосковському районі Дніпропетровської області.
Доповнення
За даними ПС ЗСУ, станом на близько 11:30 декілька БпЛА фіксували в центральній частині Черкаської області.
Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях28.05.24, 07:23 • 36074 перегляди