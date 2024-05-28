В Днепропетровской и Запорожской областях уничтожили два "шахеда"

Еще два вражеских ударных дрона типа Shahed уничтожили на утро в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в воздушном командовании "Восток" во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 8.00 подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожено еще два БпЛА противника типа "Shahed-136/131": в Синельниковском районе Днепропетровщины и в Запорожской области - говорится в сообщении командования в Facebook.

Как сообщается, ночью также было уничтожено 3 вражеских БпЛА: "SuperCam" в Харьковской области, "Shahed-136/131" в Запорожской области, еще один дрон-камикадзе защитники неба сбили в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Дополнение

По данным ВС ВСУ, по состоянию на около 11:30 несколько БпЛА фиксировали в центральной части Черкасской области.

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях