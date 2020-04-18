На Дніпропетровщині заявили, що спалах COVID-19 у Першотравенську вдалося зупинити
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Спалах коронавірусу в Першотравенську на Дніпропетровщині, де велику кількість хворих виявили серед відвідувачів однієї із церков, вдалося зупинити. Про це повідомляє Дніпровська обласна рада у Telegram-каналі, передає УНН.
"Спалах коронавірусу в Першотравенську вдалося зупинити. Але ситуація в сусідній Петропавлівці тримає всіх у напрузі. Тут в самоізоляції перебувають 60 лікарів, в 6 з яких підозрюють коронавірус", - йдеться у повідомленні облради.
Нагадаємо, спалах COVID-19 на Дніпропетровщині стався серед прихожан церкви.
Додамо, в Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Дніпропетровській області — 104 випадки.