В Днепропетровской области заявили, что вспышку COVID-19 в Першотравенске удалось остановить
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вспышку коронавируса в Першотравенске в Днепропетровской области, где большое количество больных обнаружили среди посетителей одной из церквей, удалось остановить. Об этом сообщает Днепровский областной совет в Telegram-канале, передает УНН.
"Вспышку коронавируса в Першотравенске удалось остановить. Но ситуация в соседней Петропавловке держит всех в напряжении. Здесь в самоизоляции находятся 60 врачей, у 6 из которых подозревают коронавирус", - говорится в сообщении облсовета.
Напомним, вспышка COVID-19 в Днепропетровской области произошел среди прихожан церкви.
Добавим, в Украине на 9:00 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них в Днепропетровской области - 104 случая.