На Дніпропетровщині зафіксували ще 5 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Дніпропетровській області зафіксували 5 нових випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Загалом COVID-19 лабораторно підтвердили у 94 мешканців регіону. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
“В області виявили 5 нових випадків коронавірусу — три у Кривому Розі та 2 — у Дніпрі. В регіоні вже 94 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Чи втримаємо ми цю цифру, чи отримаємо великий стрибок у рості захворюваності — залежатиме від найближчих вихідних. Ще раз наголошую: святкуйте Великдень вдома. Тоді карантин завершиться швидше”, — розповів Бондаренко.
Нагадаємо, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання — рекордний добовий приріст.