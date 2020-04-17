В Днепропетровской области зафиксировали еще 5 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепропетровской области зафиксировали 5 новых случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. В общем COVID-19 лабораторно подтвердили у 94 жителей региона. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
“В области обнаружили 5 новых случаев коронавируса — три в Кривом Роге и 2 в Днепре. В регионе уже 94 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Удержим ли мы эту цифру, получим большой скачок в росте заболеваемости — будет зависеть от ближайших выходных. Еще раз подчеркиваю: празднуйте Пасху дома. Тогда карантин завершится быстрее”, — рассказал Бондаренко.
Напомним, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. По прошедшие сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания — рекордный суточный прирост.